Neet Paper Leak Protest: ये छात्र नहीं, आतंकवादी और देशद्रोही हैं’, मंत्री के विवादित बयान पर छात्र आंदोलन पर बढ़ी तकरार

पटना में बुधवार से NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आक्रोशित हैं। बुधवार को वे बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायकों को अपना निशाना बनाया था। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायक श्याम बाबू ने कहा कि बुधवार को हमले में उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची है। उन्होंने आगे कहा कि डाकबंगला चौराहे पर जो कल प्रदर्शन हुआ, वो छात्रों का प्रदर्शन नहीं था। वे राजनीतिक दल के गुंडे थे । इसके बाद सन में हंगामा बढ़ गया। इसपर सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों के बीच भिड़ने की नौबत आ गई। मार्शल ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। विधानसभाध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विधायकों को शांत होने का आग्रह किया। लेकिन जब कोई विधायक उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने दिन के दो बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।