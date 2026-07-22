Neet Paper Leak Protest: पथराव के बीच पटना में गूंजा SP का अल्टीमेटम- “पीछे हटे तो नौकरी लायक नहीं छोड़ूंगा”

दरअसल, बुधवार को NEET पेपर लीक के विरोध में पटना में दिनभर प्रदर्शन चलता रहा। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में वामपंथी छात्र संगठन आईसा (AISA) के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करीब छह घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। इस दौरान लाठीचार्ज और पथराव की घटनाएं हुईं, जिसमें कई छात्र, पुलिसकर्मी और कुछ पत्रकार भी घायल हो गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान राजधानी पटना की सड़कें तनाव और हंगामे का केंद्र बनी रहीं। छात्रों का जुलूस गांधी मैदान से शुरू होकर लोकभवन की ओर बढ़ा। पुलिस ने उन्हें कई स्थानों पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ते रहे।