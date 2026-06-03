कौन हैं रौशन आनंद सर? जिन्हें खान सर की कोचिंग पर हमले के आरोप में किया गया अरेस्ट

रौशन आनंद ने बच्चों को पढ़ाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन पटना में अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उनके एक करीबी दोस्त ने मदद का हाथ बढ़ाया और मुसल्लहपुर हाट में ज्ञान बिंदु GS एकेडमी की नींव रखी गई। शुरुआती दिनों में उनके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 4 छात्र थे और कोचिंग का कमरा भी बेहद छोटा था। लेकिन रौशन आनंद सर के पढ़ाने का अंदाज छात्रों को इतना पसंद आया कि कुछ ही समय में छात्रों की संख्या चार से बढ़कर हजारों और फिर लाखों में पहुंच गई।