1992 में हाफ मर्डर का 2026 में आया फैसला, 85 साल के बुजुर्ग को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

यह पूरा मामला वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आज से करीब साढ़े तीन दशक पहले 10 मई 1992 को आपसी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर एक खूनी खेल खेला गया था। उस वक्त आरोपी दीप राय सहित 5 लोगों ने पीड़ित पक्ष पर जानलेवा हमला करते हुए गोलीबारी की थी, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उस वक्त पुलिस की जांच के बाद साल 1993 ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तीन दशकों तक चली लंबी सुनवाई में चार आरोपियों की मौत हो गई।