बिहार के सभी मदरसों की होगी जांच; हर ब्लॉक में 3 सदस्यीय टीम तैनात, गड़बड़ी मिलते ही लगेगा ताला

जब विपक्ष ने इस फैसले को एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का एजेंडा बताना चाहा, तो सरकार और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ किया कि इस जांच के दायरे में केवल मदरसे नहीं हैं। सरकार संस्कृत विद्यालयों और अन्य अनुदानित संस्थानों की भी इसी तरह समीक्षा कर रही है। सरकार का तर्क है कि जब सभी अनुदानित संस्थानों की जांच हो रही है, तो इसे किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार दोनों ही तरह के संस्थानों में किसी तरह का भेदभाव किए बिना उन्हें बढ़ावा देना चाहती है।