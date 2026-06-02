निचली अदालत से शुरू किया सफर, लड़े 3500 से ज्यादा केस; अब सुप्रीम कोर्ट के जज बने बिहार के चंद्रशेखर

गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जस्टिस श्री चंद्रशेखर के पिता श्याम किशोर जी एक बहुत ही सम्मानित और कर्तव्यनिष्ठ रिटायर्ड इंजीनियर हैं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों में उच्च नैतिक चरित्र, सादगी और शिक्षा के प्रति जुनून जैसे मूल्यों को भरा। इसी वजह से आज उनके बेटे ने न्यायपालिका के शिखर पर पहुंचकर पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। चैनपुर गांव के लोग बताते हैं कि जब भी जज साहब का परिवार गांव आता है, तो उनका व्यवहार सभी के प्रति बेहद सौम्य और जमीन से जुड़ा रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव का एक बेटा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठेगा, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है?