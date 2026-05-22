पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में था मुजफ्फरपुर का मुस्तफा, ATS ने किया गिरफ्तार

हाल ही में राजस्थान और हरियाणा में एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की छापेमारी के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि शहजाद भट्टी ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अब बिहार में अपना स्लीपर सेल नेटवर्क सक्रिय कर लिया है। इन गुर्गों को देश विरोधी गतिविधियों और जासूसी के बदले हवाला के जरिए मोटी रकम पहुंचाई जाती है। बिहार एटीएस अब पकड़े गए आरोपी मुस्तफा के बैंक खातों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यात्रा इतिहास और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, ताकि यह साफ हो सके कि उसे अब तक कितनी विदेशी फंडिंग मिली है और बिहार में उसके साथ और कौन-कौन से चेहरे शामिल हैं।