3 दिन से लापता थीं चचेरी बहनें, ईंट भट्ठे के पास मिलीं दोनों की लाशें; कटा हुआ था हाथ-पांव और सिर

दोनों मृत चचेरी बहनों की फ़ाइल फोटो
Bihar Double Murder Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुरहरि के मकसूदपुर गांव में बुधवार सुबह दो मासूम चचेरी बहनों के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए। ये दोनों बहनें रविवार से ही अपने घर से लापता थीं। बच्चियों की हत्या इतनी क्रूरता से की गई है कि उनके शरीर के अंग कटे हुए थे, जिससे पूरे इलाके एन सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसल की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।
मृत लड़कियों की पहचान राजेश राय की 12 वर्षीय बेटी मौसमी कुमारी और वीरचंद्र कुमार की 7 वर्षीय बेटी रुचि कुमारी के रूप में हुई है। परिवार वालों के अनुसार, रविवार को गांव में एक शादी समारोह के दौरान दोनों चचेरी बहनें अपने घर के दरवाजे के पास खेल रही थीं और बार-बार अपने घर तथा शादी स्थल के बीच दौड़ लगा रही थीं। जब देर शाम तक वे घर वापस नहीं लौटीं, तो उनके परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। गहन खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो मंगलवार को पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद उनके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई।
बुधवार सुबह, गांव वालों ने उसी गांव के निवासी धीरू राय के ईंट भट्ठे के पास स्थित पानी से भरे एक गड्ढे में दो शव पड़े हुए देखे। जब वे उस जगह के करीब पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये शव उन्हीं लड़कियों के हैं जो पिछले दो दिनों से लापता थीं। प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार वालों के अनुसार, शवों की हालत बहुत खराब थी। लड़कियों के हाथों, पैरों और सिर पर गहरे घाव थे और उनके शरीर के कुछ अंग काट दिए गए थे। बिलख-बिलखकर रोते हुए, मौसमी की मां ने बताया कि उनकी बेटी के दांत तोड़ दिए गए थे, और उसे अकल्पनीय क्रूरता के साथ पीट-पीटकर मार डाला गया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए, मुजफ्फरपुर पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच कई पहलुओं से कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी पारिवारिक विवाद का बदला इन मासूम बच्चों की जान लेकर लिया गया? या फिर किसी अपराधी ने शादी के जश्न का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ यौन दुराचार किया और फिर अपनी पहचान छिपाने के लिए उनकी हत्या कर दी? शवों के साथ जिस तरह की क्रूरता की गई है, उसे देखते हुए पुलिस तंत्र-मंत्र के कोण से भी जांच कर रही है।
घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम के साथ-साथ पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पीड़ित मां ने दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर मेरी बेटियों को इस तरह क्यों मारा गया? हम जान के बदले जान की मांग करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती, तो शायद उनकी जान बच सकती थी।
इस संबंध में रामपुरहरि के स्टेशन हाउस ऑफिसर शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस हर संभव पहलू से सक्रिय रूप से मामले की जांच कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उम्मीद है कि इस जघन्य अपराध के पीछे का सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा।
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