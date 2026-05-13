3 दिन से लापता थीं चचेरी बहनें, ईंट भट्ठे के पास मिलीं दोनों की लाशें; कटा हुआ था हाथ-पांव और सिर

बुधवार सुबह, गांव वालों ने उसी गांव के निवासी धीरू राय के ईंट भट्ठे के पास स्थित पानी से भरे एक गड्ढे में दो शव पड़े हुए देखे। जब वे उस जगह के करीब पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये शव उन्हीं लड़कियों के हैं जो पिछले दो दिनों से लापता थीं। प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार वालों के अनुसार, शवों की हालत बहुत खराब थी। लड़कियों के हाथों, पैरों और सिर पर गहरे घाव थे और उनके शरीर के कुछ अंग काट दिए गए थे। बिलख-बिलखकर रोते हुए, मौसमी की मां ने बताया कि उनकी बेटी के दांत तोड़ दिए गए थे, और उसे अकल्पनीय क्रूरता के साथ पीट-पीटकर मार डाला गया था।