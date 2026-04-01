7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरपुर

पति को जहर देकर मारा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगाई आग; भाई की मौत के बाद देवर ने भाभी पर लगाए आरोप

मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक के भाई ने अपनी भाभी पर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरपुर

image

Anand Shekhar

Apr 07, 2026

bihar news

मुजफफपुर पुलिस (फाइल फोटो)

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। सकरा थाना क्षेत्र के केशोपपुर गांव के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले 32 वर्षीय अंशु कुमार की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद उनके परिवार वालों ने उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के छोटे भाई उदय सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी भाभी ने अपने पति को जहर देकर मार डाला और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी।

जल गया था बिस्तर, पर शरीर नहीं झुलसा

यह घटना मंगलवार को हुई, जब अंशु कुमार के कमरे से धुआं निकलता देख परिवार वाले हैरान रह गए। अंशु के भाई उदय सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। कमरे में बिस्तर और दूसरा सामान जलकर राख हो गया था, लेकिन अंशु के शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। वह वहां बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे तुरंत मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

देवर ने भाभी पर लगाया आरोप

पुलिस को दिए गए बयान में मृतक के भाई उदय सिंह ने सीधे तौर पर अपनी भाभी स्वीटी भारती पर आरोप लगाया है। उदय का आरोप है कि उनकी भाभी ने पहले उनके भाई (अंशु) को जहर दिया और जब उनकी जान जाने लगी तो उन्होंने हत्या को एक हादसा दिखाने और जहर के किसी भी निशान को मिटाने के लिए कमरे में बिस्तर में आग लगा दी। उदय ने आगे बताया कि अंशु शारीरिक रूप से कमजोर था (दो साल पहले एक हादसे में उसका पैर टूट गया था) और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस अपराध को अंजाम दिया गया।

18 लाख का था कर्ज

शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे एक आर्थिक वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अंशु ने अपने घर के निर्माण के लिए एक बैंक से 18 लाख रुपये का कर्ज लिया था। लंबे समय तक कर्ज की किस्तें न चुका पाने के कारण बैंक ने हाल ही में उसके घर पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया था। जब से यह नोटिस लगा था पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। अंशु कुछ समय से अपने ससुराल रह रहा था और रविवार को ही अपने भाई के कहने पर अपने गांव लौटा था।

पत्नी पुलिस हिरासत में

मामले की गंभीरता और मृतक के छोटे भाई द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए सकरा पुलिस ने मृतक की पत्नी स्वीटी भारती को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारी रविकांत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया में यह मामला जहर खाने का लग रहा है। कमरे के अंदर जान-बूझकर आग लगाए जाने के भी सबूत मिले हैं, जो कई सवाल खड़े करते हैं। FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की एक टीम ने घटनास्थल से जले हुए कपड़े और अन्य नमूने जमा किए हैं।

5 साल पहले हुई थी शादी

अंशु की शादी 2021 में हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं। 2024 में एक दुर्घटना के बाद वह ठीक से चल-फिर नहीं पाता था। उसके परिवार वालों का कहना है कि वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, लेकिन वह ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी जान ले ले। फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे यह साफ हो पाएगा की मौत कैसे हुई है। जहर खाने से या फिर धुएं मरीन दम घुटने से।

ये भी पढ़ें

सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के सीएम तो राजद को होगी खुशी, तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बड़ा बयान
पटना
Samrat Chaudhary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

07 Apr 2026 07:40 pm

Published on:

07 Apr 2026 07:39 pm

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / पति को जहर देकर मारा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगाई आग; भाई की मौत के बाद देवर ने भाभी पर लगाए आरोप

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरपुर

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैस किल्लत में LPG ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा, मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब्त किया टैंकर

राष्ट्रीय

घूस ले रहे थे SI अभिनंदन, किसी ने छुपकर बना लिया वीडियो; अब SSP ने दिए जांच के आदेश

SI अभिनंदन कुमार, मुजफ्फरपुर पुलिस
मुजफ्फरपुर

पत्नी के अफेयर का चला पता, तो शिकायत करने पहुंचा पति; प्रेमियों ने शूटर भेजकर करा दिया कत्ल

bihar news, muzaffarpur news
मुजफ्फरपुर

रिश्वत लिया, जेल गया, अब सड़क पर आया! DIG ने भ्रष्ट दारोगा को नौकरी से निकाला

DIG ने दारोगा को किया बर्खास्त
मुजफ्फरपुर

शादी कराओ वरना कूद जाऊंगा… 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा आशिक, पुलिस बोली- नीचे आओ, ससुराल ले चलेंगे

शादी के लिए टावर पर चढ़ा युवक
मुजफ्फरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.