पति को जहर देकर मारा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगाई आग; भाई की मौत के बाद देवर ने भाभी पर लगाए आरोप

पुलिस को दिए गए बयान में मृतक के भाई उदय सिंह ने सीधे तौर पर अपनी भाभी स्वीटी भारती पर आरोप लगाया है। उदय का आरोप है कि उनकी भाभी ने पहले उनके भाई (अंशु) को जहर दिया और जब उनकी जान जाने लगी तो उन्होंने हत्या को एक हादसा दिखाने और जहर के किसी भी निशान को मिटाने के लिए कमरे में बिस्तर में आग लगा दी। उदय ने आगे बताया कि अंशु शारीरिक रूप से कमजोर था (दो साल पहले एक हादसे में उसका पैर टूट गया था) और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस अपराध को अंजाम दिया गया।