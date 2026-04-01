शादी कराओ वरना कूद जाऊंगा… 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा आशिक, पुलिस बोली- नीचे आओ, ससुराल ले चलेंगे

नीचे खड़े होकर पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने उस नौजवान को मनाने की अपनी पूरी कोशिश की। उसे नीचे उतारने के लिए, पुलिस ने अधिकारियों ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हुए उससे कहा, 'नीचे आ जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें सीधे तुम्हारे ससुराल ले जाएंगे। लिखवा लो, पूरा प्रशासन तुम्हारे साथ चलेगा। हम लड़की के परिवार से बात करेंगे और चंद इकट्ठा कर तुम्हारी शादी यहीं पुलिस स्टेशन में करवा देंगे।' हालांकि,इस वादे से भी अनीश का मन नहीं बदला, वह अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को मौके पर लाया जाए।