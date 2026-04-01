बिहार के कई अफसरों की पत्नियां उनसे ज्यादा रईस, किसी के पास किलो भर सोना, तो किसी का बेंगलुरु-दिल्ली में फ्लैट

इसके विपरीत, मुख्यमंत्री के सचिवों में कुमार रवि की कुल संपत्ति 2.91 करोड़ रुपये है, जिसमें उनके पास 8.38 एकड़ कृषि और आवासीय भूमि है। वहीं, सचिव अनुपम कुमार की कुल संपत्ति लगभग 2.89 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें उनकी पत्नी (जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं) के नाम पर बेंगलुरु में दो फ्लैट शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि अनुपम कुमार के पास नकद के रूप में मात्र 5,000 रुपये ही हैं। तीसरे सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह की कुल संपत्ति 2.22 करोड़ रुपये है, जिसमें उनके पास 1375 ग्राम सोना होने की जानकारी दी गई है, जो उन्हें रिश्तेदारों से उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है।