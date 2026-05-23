‘सरकारी अधिकारी’ बनकर ठगती थी प्रेमिका, पीछे से मास्टरमाइंड चलाता था साइबर फ्रॉड नेटवर्क

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से एक संजय कुमार इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। वह अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर लोगों को ठगने का काम करता था। बताया गया है कि संजय की प्रेमिका खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को फोन करती थी और किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोटी राशि दिलाने का लालच देती थी। जैसे ही लोगों को उनके झांसे में ले लिया जाता था, उनसे खाता खोलने के नाम पर सभी जरूरी दस्तावेज व्हाट्सऐप के माध्यम से मंगवा लिए जाते थे। इसके बाद उन्हीं खातों का उपयोग कर दोनों मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।