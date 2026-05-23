Bihar Politics: सीएम सम्राट चौधरी ने किया समिति का विस्तार, बाहुबली नेताओं के परिवारों को मिली अहम भूमिका

Bihar Politics मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में नाराज चल रहे बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे सहित, बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी को भी जगह दी है।इस समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें विधायक चेतन आनंद, संगीता कुमारी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरव शामिल हैं। समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है।