Prashant Kishor New Ashram: चुनावी हार के बाद एक्शन मोड में पीके, बिहटा में तैयार हो रहा मेगा 15 बीघे में नया आश्रम

पार्टी ने ‘बिहार नव निर्माण अभियान’ के तहत अगले 4 से 6 महीनों में हर बूथ, वार्ड और गांव स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत हर गांव में कम से कम 15 सक्रिय जनसुराजी तैयार किए जाएंगे। ये सिर्फ पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि अपने गांव, वार्ड और पंचायत में जन सुराज के मिशन और विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।