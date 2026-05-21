IGIMS में डॉक्टरों और इंजीनियरिंग कर्मचारियों के बीच झड़प, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के रिश्तेदार समेत तीन जख्मी

पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में गुरुवार को जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के बीच एसी ठीक करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। जो कि मारपीट तक पहुंच गया। जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के चचेरे साले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अशोक मिश्रा भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है।