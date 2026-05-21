जेपी ने जब भरी सभा में शिवानंद तिवारी के सामने जोड़ लिए थे हाथ, लालू यादव-नीतीश कुमार भी रह गए थे हैरान

JP movement Bihar: बिहार की सियासत में जब भी 1974 के छात्र आंदोलन और समाजवाद का जिक्र होता है, तो कई ऐसे अनसुने और दिलचस्प किस्से सामने आते हैं जो आज की पीढ़ी को हैरान कर देते हैं। वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर जेपी आंदोलन के दौर का एक ऐसा ही एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने एक गलतफहमी के कारण उन्हें डांटकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाद में सच्चाई का पता चलने पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे युवा नेताओं की मौजूदगी में भरी सभा में हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली थी।