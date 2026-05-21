किताब मांगने आई थी सहेली और फिर सब गायब, भागलपुर में एक ही मोहल्ले की 5 बच्चियां एक साथ लापता

लापता बच्चियों की माताओं और परिजनों की रो-रोकर आंखें पथरा गई हैं। सोनम कुमारी की मां मंगली देवी ने अत्यंत भावुक होते हुए कहा कि उनकी 12 साल की बेटी अचानक गायब हो गई और उन्हें डर है कि वह किसी के बहकावे या झांसे में आ गई है। वहीं पल्लवी की मां रानी देवी ने बताया कि जब उन्हें बच्चियों के घर से अचानक निकल जाने की भनक लगी, तो उन्होंने बाकी लोगों को जगाया, लेकिन तब तक बच्चियां मुख्य सड़क तक जा चुकी थीं और उसके बाद वे कहां ओझल हो गईं, कुछ पता नहीं चला। सभी परिवारों को डर सता रहा है कि मासूम बच्चियों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए।