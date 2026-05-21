झारखंड: जिसे मरा समझकर परिवार ने दफनाया, वो अचानक जिंदा लौट आया

शव मिलने की जानकारी के बाद विश्राम मुंडा के परिजन खूंटी सदर अस्पताल के मर्चुरी पहुंचे। पुलिस के अनुसार, नाले से बरामद शव की लंबाई, शारीरिक बनावट और चेहरे की काफी हद तक समानता के कारण परिजनों और गांव के लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि यह शव विश्राम मुंडा का ही है। चूंकि चेहरा खराब हो चुका था, इसलिए परिजनों ने कद-काठी देखकर ही उसे विश्राम मुंडा मान लिया। पुलिस ने भी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद जनजातीय रीति-रिवाजों के अनुसार पूरे सम्मान के साथ शव को दफना कर अंतिम संस्कार कर दिया गया।