‘भाई से बात करती थी इसलिए मार डाला’, दरभंगा में पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल करने वाले पति ने कबूला जुर्म

संजीत ने पुलिस को बताया कि अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को बेरहमी से मारने के बाद उसे अहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वह खुद भी मरना चाहता था, इसलिए उसने उसी लोहे के पाइप से खुद के सिर पर भी जोरदार हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। पूछताछ के दौरान आरोपी संजीत ने रोते हुए पछतावा जाहिर किया और कहा, "मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा है। मुझे अपनी पत्नी से नाराजगी थी, लेकिन मुझे अपने मासूम बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और मैंने पहले कभी उन पर हाथ तक नहीं उठाया था।"