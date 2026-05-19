पति-पत्नी के झगड़े में उजड़ गया पूरा परिवार; मां समेत 3 मासूम बच्चों की हत्या, कातिल ने खुद का भी फोड़ा सिर

Bihar Crime News:बिहार के दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी बगाही गांव में एक सनकी ने अपने हंसते-खेलते पारिवर को खुद उजाड़ दिया। यहां मंगलवार की सुबह एक मामूली विवाद के बाद पति ने बंद कमरे में अपनी ही पत्नी और तीन मासूम बच्चों की लोहे की रॉड और डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने खुद को भी खत्म करने की नीयत से अपने सिर पर लोहे की पाइप से जोरदार हमला कर खुद को लहूलुहान कर लिया।