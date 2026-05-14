नीतीश कुमार से 3 गुना अधिक काम करना पड़ेगा, सीएम सम्राट चौधरी ने क्यों कही ये बात?

सम्राट चौधरी ने पिछले दो दशकों के बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस इलाके में आने से लोग डरते थे। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, 'साल 2000 में जब मैं विधायक था, तो पटना से जयनगर या निर्मली पहुंचने में 10-12 घंटे लगते थे। आज रोड और रेल कनेक्टिविटी ने पूरी स्थिति बदल दी है।' उन्होंने बताया कि अब उनका लक्ष्य एयर कनेक्टिविटी को वर्तमान से 10 गुना अधिक विस्तार देना है।