प्यार या किडनैपिंग? नाबालिग छात्रा को लेकर फरार हुआ महेश, मां बोली- मैं मुस्लिम हूं, हिंदू लड़के से शादी कैसे मंजूर करूं?

रुपये देने के बाद मां को बेटी तो मिल गई, लेकिन 26 जनवरी 2026 को आरोपी महेश एक बार फिर लड़की को लेकर भाग गया। इस बार, वह उसे पंजाब ले गया। मां का आरोप है कि जब उनकी बेटी घर से निकली, तो वह अपने साथ 70,000 रुपये नकद और कीमती जेवर भी ले गई। अब, आरोपी महेश पंजाब से वीडियो भेज रहा है, जिसमें वह चोरी के पैसों से ऐश करता दिख रहा है। इसके अलावा, नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर लगाकर और उसके पैरों में पायल पहनाकर, वह उसे एक शादीशुदा महिला के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है।