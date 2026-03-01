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पटना

पकड़ने गए थे LPG चोरी, मिल गया सेक्स रैकेट! होटल में घुसी पुलिस तो बेड पर मिले प्रेमी जोड़े; युवक-युवतियां हिरासत में

Bihar News: पटना के मोकामा में प्रशासन की एक ऐसी छापेमारी हुई, जिसमें अधिकारी गए तो थे गैस चोरी पकड़ने, लेकिन वहां चल रहे एक गंदे धंधे का पर्दाफाश हो गया। LPG गैस के अवैध उपयोग की जांच करने पहुंची टीम ने जब होटल के कमरों के दरवाजे खुलवाए, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 18, 2026

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छापेमारी के लिए होटल के लिए बाहर खड़ी पुलिस (फोटो-X)

Bihar News: पटना जिले के मोकामा पुलिस थाना क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी के दौरान एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम असल में घरेलू गैस (LPG) के कमर्शियल दुरुपयोग और कालाबाजारी की जांच करने निकली थी। बाढ़ की सब-डिविजनल अधिकारी (SDO) गरिमा लोहिया और SDPO आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है।

गैस जांच के दौरान रैकेट का खुलासा

प्रशासन को एक गुप्त सूचना मिली थी कि नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए, मोकामा के कई होटल कमर्शियल सिलेंडरों के बजाय सस्ते घरेलू LPG सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, जब प्रशासनिक टीम मोकामा के विभिन्न होटलों में अचानक निरीक्षण करने पहुंची, तो उन्हें भारी अनियमितताएं मिलीं। कई होटलों में कालाबाजारी और घरेलू गैस के अवैध इस्तेमाल के मामले सामने आए, जिसके बाद तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

नीलम होटल में चौंकाने वाला नजारा

इन निरीक्षणों के दौरान, जब प्रशासनिक टीम नीलम होटल पहुंची, तो वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने कमरों की तलाशी लेने का फैसला किया। जब पुलिस ने कमरों के दरवाजे जबरदस्ती खोले, तो उनकी आंखों के सामने जो नजारा आया, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। होटल के कमरों के अंदर कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने परिसर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए, जिससे संकेत मिलता है कि वहां काफी समय से एक देह व्यापार का रैकेट चल रहा था।

5 कमरे सील, कई युवक-युवतियां हिरासत में

SDPO आनंद कुमार सिंह ने पुष्टि की कि होटल परिसर के अंदर वास्तव में अवैध गतिविधियां चल रही थीं। तत्काल और सख्त कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने होटल के पांच कमरों को सील कर दिया है। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाया गया है। होटल प्रबंधन और होटल की रसीद-पुस्तकों की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिना उचित पहचान पत्र (ID) सत्यापन के कमरे कैसे आवंटित किए जा रहे थे।

एक तरफ जहां सेक्स रैकेट को लेकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Prevention of Immoral Trafficking Act) के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ, गैस की चोरी के मामले में भारी जुर्माना लगाया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि होटलों में घरेलू इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडरों का उपयोग न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इससे सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा होता है।

जारी रहेगा अभियान- SDO गरिमा लोहिया

इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) गरिमा लोहिया ने स्पष्ट किया कि प्रशासन किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी या अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के साथ-साथ, प्रशासन होटलों के भीतर चल रहे अनैतिक देह-व्यापार पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोकामा जैसे क्षेत्र इन सामाजिक बुराइयों से मुक्त रहें।

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Updated on:

18 Mar 2026 07:22 pm

Published on:

18 Mar 2026 07:21 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पकड़ने गए थे LPG चोरी, मिल गया सेक्स रैकेट! होटल में घुसी पुलिस तो बेड पर मिले प्रेमी जोड़े; युवक-युवतियां हिरासत में

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