पकड़ने गए थे LPG चोरी, मिल गया सेक्स रैकेट! होटल में घुसी पुलिस तो बेड पर मिले प्रेमी जोड़े; युवक-युवतियां हिरासत में

इन निरीक्षणों के दौरान, जब प्रशासनिक टीम नीलम होटल पहुंची, तो वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने कमरों की तलाशी लेने का फैसला किया। जब पुलिस ने कमरों के दरवाजे जबरदस्ती खोले, तो उनकी आंखों के सामने जो नजारा आया, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। होटल के कमरों के अंदर कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने परिसर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए, जिससे संकेत मिलता है कि वहां काफी समय से एक देह व्यापार का रैकेट चल रहा था।