बिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें कब से लौटेगी भीषण गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार बारिश और आंधी-तूफान का दौर 6 मई तक जारी रहने की उम्मीद है। 7 मई से मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा और आसमान से बादल छंटने लगेंगे। इसके बाद, राज्य का तापमान एक बार फिर 2 से 4 डिग्री बढ़ने की उम्मीद है, जिससे झुलसा देने वाली गर्मी और लू की स्थिति लौटने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि, फिलहाल बिहार के लोग अगले दो से तीन दिनों तक इस सुहाने मौसम का आनंद लेते रहेंगे।