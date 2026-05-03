बिहार कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकती है जगह, दिल्ली में अमित शाह ने CM सम्राट चौधरी से क्या कहा?

दिल्ली जाने से एक दिन पहले शनिवार को सम्राट चौधरी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई, ऐसा सूत्रों का कहना है। यह मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार की जद(यू) से दो उपमुख्यमंत्री कैबिनेट में हैं।