6 मई को सम्राट कैबिनेट की तीसरी बैठक: बड़े फैसलों और नई नीतियों पर नजर, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार शाम दिल्ली रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार, उनके दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, ललन सिंह और नित्यानंद राय से भी मुलाकात की। इसके अलावा, उनके देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।