बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, नीतीश से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री

नई सरकार के गठन के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हो गए। इसके साथ ही मंत्रियों के नामों को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां संभावित मंत्रियों के नामों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई के आसपास हो सकता है, जिसके बाद सरकार अपनी पूरी टीम के साथ काम शुरू करेगी।