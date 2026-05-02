बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा मौका

इन पदों पर आवेदन करने वाले युवाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा पास युवा इसके लिए योग्य हैं। एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तय की गई है। ध्यान रहे कि आयु की गिनती 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी।