बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा मौका

BPSSC Havildar Instructor Vacancy (Image- ChatGPT)
Bihar Police Recruitment 2026: अगर आप पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट्स देश सेवा का जज्बा रखते हैं, वे बिना किसी देरी के आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
इन पदों पर आवेदन करने वाले युवाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा पास युवा इसके लिए योग्य हैं। एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तय की गई है। ध्यान रहे कि आयु की गिनती 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी।
आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, 1 मई, 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 1 जून, 2026 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर जमा करने होंगे। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से ही किया जा सकेगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 122 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं:
कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। किसी भी तरह की जानकारी और नए अपडेट के लिए केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें।
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