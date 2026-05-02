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बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा मौका

Bihar Police vacancy 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने 12वीं पास युवाओं के लिए हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 1 जून, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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पटना

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Mohsina Bano

May 02, 2026

Bihar Police Jobs 2026

BPSSC Havildar Instructor Vacancy (Image- ChatGPT)

Bihar Police Recruitment 2026: अगर आप पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट्स देश सेवा का जज्बा रखते हैं, वे बिना किसी देरी के आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

एलिजिबिलिटी और एज लिमिट

इन पदों पर आवेदन करने वाले युवाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा पास युवा इसके लिए योग्य हैं। एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तय की गई है। ध्यान रहे कि आयु की गिनती 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी।

जरूरी तारीखें और आवेदन शुल्क

आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, 1 मई, 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 1 जून, 2026 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर जमा करने होंगे। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से ही किया जा सकेगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 122 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं:

  • सबसे पहले बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां बहुत ही ध्यान से भरें।
  • अब अपने जरूरी दस्तावेजों, फोटो और हस्ताक्षर की की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
  • आखिर में 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • भविष्य की जरूरत के लिए भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास संभाल कर रखें।

कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। किसी भी तरह की जानकारी और नए अपडेट के लिए केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें।

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सरकारी नौकरी

Published on:

02 May 2026 04:28 pm

Hindi News / Education News / बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा मौका

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