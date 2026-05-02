जर्नलिज्म की इन फील्ड्स में बना सकते हैं करियर, आने वाले समय में है भारी डिमांड, सैलरी भी मिलेगी शानदार

Journalism Career Options 2026: जब से एआई का चलन बढ़ा है यह चर्चा होती है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के चलते मीडिया और जर्नलिज्म में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन, हकीकत कुछ ओर ही है। एआई पत्रकारिता को खत्म नहीं कर रहा, रिसर्च के मुताबिक, वर्ष 2032 तक डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी नौकरियों में 13 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी होने वाली है। मीडिया संस्थानों में अब ऐसे पत्रकारों की डिमांड बढ़ रही है जो अच्छी स्टोरीटेलिंग के साथ साथ तकनीक, डेटा एनालिसिस और एआई टूल्स को भी समझते हों।