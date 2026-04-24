Doomjobbing: नौकरी ढूंढने की लत करियर को कर रही बर्बाद! संभल जाइए, यह तरक्की नहीं बर्बादी है

What is Doomjobbing: आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर घंटों समय बिताना आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर घंटों खराब खबरें या वीडियो देखने को डूमस्क्रॉलिंग कहा जाता है। हाल ही में करियर की दुनिया में एक नया शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे डूमजॉबिंग कहा जा रहा है। आजकल युवा और कामकाजी लोग अपना ज्यादातर समय कई तरह के जॉब पोर्टल्स पर नई नौकरियां तलाशने और अप्लाई करने में बिता रहे हैं। यह सब देखने में प्रोग्रेस जैसे लगता है, लेकिन असल में यह आपके मेंटल पीस और करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।