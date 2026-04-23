Job Exit Rules: क्या नोटिस पीरियड सर्व न करने पर रुक जाएगी आपकी सैलरी? जानिए क्या कहता है भारत का लेबर लॉ

Notice Period Rules in India: नौकरी छोड़ते समय अक्सर कर्मचारियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या उन्हें 30, 60 या 90 दिनों का नोटिस पीरियड पूरा करना ही होगा? कई बार नई नौकरी जल्दी जॉइन करने के दबाव में कर्मचारी नोटिस पीरियड छोड़ना चाहते हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक, भारत में नोटिस पीरियड से जुड़े नियम काफी हद तक आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट (रोजगार अनुबंध) पर डिपेंड करते हैं। आइए, जानते हैं कि इस बारे में देश का कानून और नए लेबर कोड क्या कहते हैं। जानिए इस्तीफे से जुड़े वो कानून जो हर एम्प्लॉयी को पता होने चाहिए।