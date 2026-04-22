Corporate Life: दोगुनी सैलरी का ऑफर, जॉइनिंग के पहले हफ्ते में ही कर्मचारी ने दिया इस्तीफा, वजह जानकर हर कोई हैरान

Why Employees Leave High Paying Jobs: आज के दौर में जहां लोग बेहतर पैकेज और मोटी सैलरी के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। एक कर्मचारी ने जॉइनिंग के महज एक हफ्ते के भीतर ही अपनी नई नौकरी छोड़ दी, जबकि वहां उसे पिछली कंपनी के मुकाबले दोगुनी सैलरी (Double Salary) दी जा रही थी। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या नौकरी में केवल पैसा ही सब कुछ होता है या वर्क कल्चर और मानसिक शांति का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। क्यों भारी-भरकम पैकेज पर भारी पड़ रहा है 'टॉक्सिक वर्क कल्चर'?