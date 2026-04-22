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Corporate Life: दोगुनी सैलरी का ऑफर, जॉइनिंग के पहले हफ्ते में ही कर्मचारी ने दिया इस्तीफा, वजह जानकर हर कोई हैरान

Employee Resignation: क्या पैसा ही सब कुछ है? 100% सैलरी हाइक मिलने के बावजूद एक प्रोफेशनल ने पहले हफ्ते में ही दिया इस्तीफा। वजह ऐसी कि हर कॉर्पोरेट कर्मचारी खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। पढ़ें विस्तार से।

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भारत

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Mohsina Bano

Apr 22, 2026

Toxic Work Culture, High Salary vs Mental Peace, Corporate Life Stress,Job Satisfaction,वर्क कल्चर विवाद

Why Employees Leave High Paying Jobs (Image- ChatGPT)

Why Employees Leave High Paying Jobs: आज के दौर में जहां लोग बेहतर पैकेज और मोटी सैलरी के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। एक कर्मचारी ने जॉइनिंग के महज एक हफ्ते के भीतर ही अपनी नई नौकरी छोड़ दी, जबकि वहां उसे पिछली कंपनी के मुकाबले दोगुनी सैलरी (Double Salary) दी जा रही थी। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या नौकरी में केवल पैसा ही सब कुछ होता है या वर्क कल्चर और मानसिक शांति का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। क्यों भारी-भरकम पैकेज पर भारी पड़ रहा है 'टॉक्सिक वर्क कल्चर'?

Corporate Life Stress: भारी भरकम पैकेज को भी ठुकराया

सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस कहानी के मुताबिक, कर्मचारी को एक बड़ी कंपनी ने आकर्षक ऑफर देकर अपनी टीम में शामिल किया था। उसकी सैलरी में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। हालांकि, नई कंपनी में काम शुरू करने के बाद उसे वहां के माहौल और काम करने के तरीके में वे चीजें नहीं मिलीं जिसकी उसने उम्मीद की थी। नतीजतन, उसने सात दिन के अंदर ही इस्तीफा सौंप दिया।

Toxic Work Culture: क्यों छोड़ दी नौकरी?

इस्तीफा देने के बाद यह बात निकलकर सामने आई कि सिर्फ ज्यादा सैलेरी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कंपनी में टिके रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जानकारों के मुताबिक, इस मामले में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और कंपनी का आंतरिक माहौल (Work Culture) मुख्य वजह रहे। जब कर्मचारी को लगा कि भारी काम के बोझ और तनावपूर्ण वातावरण के कारण उसका निजी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो उसने पैसे के ऊपर सुकून को प्राथमिकता दी।

High Salary vs Mental Peace: सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक यूजर ने लिखा कि 'ज्यादा सैलरी लोगों को आकर्षित तो कर सकती है, लेकिन उन्हें रोके रखने के लिए एक अच्छे वर्क कल्चर की जरूरत होती है।' वहीं करियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि, आज की युवा पीढ़ी केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सम्मानजनक माहौल और फ्लेक्सिबिलिटी की भी मांग करती है। यदि कंपनी का कल्चर टॉक्सिक है, तो कोई भी व्यक्ति वहां मोटी कमाई के बावजूद ज्यादा दिनों तक नहीं टिकना चाहेगा।

Work-Life Balance: कंपनियों के लिए बड़ा सबक

यह मामला उन कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो मानती हैं कि वे केवल पैसों के दम पर सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को रिटेन कर सकती हैं। भर्ती विशेषज्ञों का कहना है कि हायरिंग के समय ट्रांसपेरेंसी और जॉइनिंग के बाद एक सकारात्मक माहौल देना बेहद जरूरी है। अगर कर्मचारी पहले ही हफ्ते में संस्थान छोड़ रहा है, तो यह कंपनी की साख और उसके मैनेजमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

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Published on:

22 Apr 2026 05:13 pm

Hindi News / Education News / Corporate Life: दोगुनी सैलरी का ऑफर, जॉइनिंग के पहले हफ्ते में ही कर्मचारी ने दिया इस्तीफा, वजह जानकर हर कोई हैरान

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