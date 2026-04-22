Durgesh Ojha: जिसने कभी 5 रुपये में सिले शर्ट-ब्लाउज, आज टेक कंपनी का है मालिक

आठवीं कक्षा में दुर्गेश ने गुना के एक कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लिया। यह उनकी पहली ऐसी क्लास थी, जहां वे हमेशा समय पर पहुंचते थे। साल 2009 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साइबर कैफे खोला, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते वह एक साल में ही बंद हो गया। इस नाकामी के बाद वे नौकरी की तलाश में अहमदाबाद चले गए, जहां 7,500 रुपये की नौकरी से उन्होंने बिजनेस चलाने के गुर सीखे। दुर्गेश ने सिलाई करने के साथ ही अलग-अलग काम भी सीखे। एक कैमरा मैन के साथ जाकर उन्होंने फोटो और वीडियो शूट में मदद की। इससे उन्हें नई चीजों को सीखने का मौका मिला।