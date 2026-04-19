Success Story: IIT का सपना टूटा! फेल होने पर छलके थे आंसू, अब Meta ने दिया 1.7 करोड़ का पैकेज

Amit Dutta Success Story: देश के लाखों युवाओं के लिए आईआईटी (IIT) में प्रवेश पाना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन क्या एक परीक्षा में असफलता भविष्य के सारे रास्ते बंद कर देती है? भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित दत्ता की कहानी इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है। कभी आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने वाले अमित आज लंदन में मेटा (Meta) जैसी दिग्गज कंपनी में 1.7 करोड़ रुपये के सालाना पैकेज पर काम कर रहे हैं। उनकी यह कामयाबी उन एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी मिसाल है जो असफलताओं से निराश होकर हार मान लेते हैं।