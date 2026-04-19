JEE Main 2026 सेशन 2 का रिजल्ट कल होगा जारी? पहले ही जान लें कट ऑफ और आगे की प्रक्रिया

JEE Main 2026 Session 2 Result Soon: इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई मेन (JEE Main) सेशन 2 की परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 20 अप्रैल, 2026 को बीई और बीटेक पेपर 1 के नतीजे घोषित किए जाने की संभावना है। इस बार लगभग 11 लाख छात्रों ने सेशन 2 की परीक्षा दी थी, जो अब अपने स्कोरकार्ड और ऑल इंडिया रैंक (AIR) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।