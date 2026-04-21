Success Story: छोटे कस्बे से निकलकर 17 साल के भरत बंसल ने जेईई मेन में किया टॉप, हासिल की ये रैंक

JEE Main Topper 2026 Bharat Bansal Success Story: अगर आप मेहनती हैं और जरूरत के हिसाब से खुद को बेहतर बनाने का हुनर जानते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे पंजाब के मानसा जिले के एक छोटे से कस्बे बरेटा मंडी के रहने वाले 17 वर्षीय भरत बंसल ने सही साबित कर दिखाया। जेईई मेन 2026 के नतीजों में भरत ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 78 हासिल कर देशभर में अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले भरत की सफलता उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।