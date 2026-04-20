Engineering Admission 2026: IIIT और NIT ही नहीं, इन टॉप सरकारी कॉलेजों में भी मिलेगा जेईई मेन स्कोर पर एडमिशन

Top Government Engineering Colleges Accepting JEE Main Score: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा सबसे बड़ा द्वार है। अक्सर छात्रों को लगता है कि इस एग्जाम के स्कोर से केवल एनआईटी (NIT) या आईआईआईटी (IIIT) में ही प्रवेश मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के कई प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी जेईई मेन के स्कोर के आधार पर बीटेक और बीई प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। अगर आपको टॉप एनआईटी में सीट नहीं मिल पाती है, तो ये सरकारी कॉलेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं।