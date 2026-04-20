JEE Main Result 2026: नंबरों से नहीं, इस फॉर्मूले से तय होगी आपकी रैंक, जानिए क्या है रॉ मार्क्स परसेंटाइल और टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला?

JEE Main Session 2 Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के दूसरे सेशन के परिणाम आज यानी 20 अप्रैल, 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in घोषित किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स परसेंटाइल स्कोर और रैंक कैलकुलेशन को लेकर उलझन में रहते हैं कि, उनके रॉ मार्क्स और स्कोरकार्ड पर दिख रहे परसेंटाइल के बीच क्या संबंध है। दरअसल, एनटीए देश की इस सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए एक विशेष 'नॉर्मलाइजेशन' प्रोसेस अपनाता है, जिससे यह तय किया जा सके कि किसी भी स्टूडेंट को कठिन या आसान शिफ्ट मिलने से कोई नुकसान न हो।