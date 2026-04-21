SSC CHSL Tier 2 Answer Key Out: इस डेट तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, कैसे दर्ज करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन? ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि आंसर की में दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी चुनौती पेश कर सकता है। ऑब्जेक्शन विंडो 23 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे प्रति प्रश्न 50 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। भुगतान सफल होने के बाद ही आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा। ध्यान रहे कि तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।