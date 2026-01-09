9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिक्षा

SSC Exam Calendar 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, SSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर

SSC Calendar 2026-27 Out: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) ने वर्ष 2026-27 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जानें SSC CGL, CHSL, MTS और GD कॉन्स्टेबल भर्ती का पूरा शेड्यूल, नोटिफिकेशन की तारीख और परीक्षा का समय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 09, 2026

SSC Calendar 2026-27

SSC Calendar 2026 (Image Saurce: Chat GPT)

SSC Calendar 2026-27: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) ने साल 2026-27 के लिए ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट्स केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे अब कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

नए कैलेंडर के मुताबिक, भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला मई 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक चलेगा। कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL), सीएचएसएल (CHSL) और जीडी कॉन्स्टेबल जैसी प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया हैं।

SSC Calendar 2026-27 Out: एग्जाम शेड्यूल

  • SSC CGL 2026: इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन मार्च 2026 में जारी होने की संभावना है। इसकी परीक्षा मई से जून 2026 के बीच आयोजित की जा सकती है।
  • SSC CHSL 2026: हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में आएगा और परीक्षा जुलाई से सितंबर 2026 के बीच होगी।
  • SSC GD Constable: जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को सितंबर 2026 तक इंतजार करना होगा। इसकी एग्जाम जनवरी से मार्च 2027 के बीच कंडक्ट कराई जाएगी।
  • SSC MTS: मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के लिए जून 2026 में आवेदन मांगे जाएंगे, जिसकी परीक्षा सितंबर से नवंबर 2026 के बीच होगी।

SSC Exam Dates 2026: डिपार्टमेंट-वाइज एग्जाम डिटेल्स

कैलेंडर में केवल बड़ी भर्तियां ही नहीं, बल्कि विभागीय परीक्षाओं (LDCE) की जानकारी भी दी गई है। जेएसए, एलडीसी और एएसओ ग्रेड जैसी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स मई 2026 में होंगी। दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सीएपीएफ (CAPF) की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2026 में कराई जाएगी।

SSC Exam Calendar 2026: ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम कैलेंडर

  • कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑफिशियल कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं-
  • सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर For Candidates सेक्शन में जाकर Examination Calendar पर क्लिक करें।
  • यहां आपको SSC Exam Calendar 2026-27 का लिंक दिखाई देगा।
  • इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखें।

SSC Calendar 2026-27 Out: अभी से शुरू करें तैयारी

एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्जाम कैलेंडर समय से आने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। स्टूडेंट को सलाह दी गई है कि, वे सबसे पहले सिलेबस को समझें और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना शुरू कर दें। कैंडिडेट्स रेगुलर मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें।

ये भी पढ़ें

GATE 2026 Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड करने के बाद जरूर चेक करें ये डिटेल्स
शिक्षा
GATE 2026 Admit Card

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 07:25 pm

Hindi News / Education News / SSC Exam Calendar 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, SSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

1045 अभ्यर्थी देंगे बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा, 18 जनवरी को होगा एग्जाम, जानें Details

Exam 2026 (Image saurce: Freepik)
जगदलपुर

Iran Protests 2026: ईरान में भड़की बगावत के बीच क्यों चर्चा में अली खामेनेई, जानिए इनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से

Iran Protests 2026
शिक्षा

जेईई मेन की सिटी स्लिप हुई जारी, जानें पूरी जानकारी

JEE Main 2026 City Slip, JEE Main City Intimation Slip,
शिक्षा

Jaipur: ऑक्सीजन देना भूल गए अफसर; सांस लेने के लिए भी स्कूल तरसे, केंद्र का 100 करोड़ देने से इनकार

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो मेटा एआइ
जयपुर

CG Job: इस जिले में होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 519 पदों पर होगी भर्ती, 8वीं से लेकर 10वीं पास करें अप्लाई

519 पदों पर होगी भर्ती। फोटो सोर्स-AI
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.