SSC Exam Calendar 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, SSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर

SSC Calendar 2026 (Image Saurce: Chat GPT)
SSC Calendar 2026-27: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) ने साल 2026-27 के लिए ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट्स केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे अब कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।
नए कैलेंडर के मुताबिक, भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला मई 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक चलेगा। कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL), सीएचएसएल (CHSL) और जीडी कॉन्स्टेबल जैसी प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया हैं।
कैलेंडर में केवल बड़ी भर्तियां ही नहीं, बल्कि विभागीय परीक्षाओं (LDCE) की जानकारी भी दी गई है। जेएसए, एलडीसी और एएसओ ग्रेड जैसी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स मई 2026 में होंगी। दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सीएपीएफ (CAPF) की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2026 में कराई जाएगी।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्जाम कैलेंडर समय से आने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। स्टूडेंट को सलाह दी गई है कि, वे सबसे पहले सिलेबस को समझें और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना शुरू कर दें। कैंडिडेट्स रेगुलर मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग