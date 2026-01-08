GATE 2026 Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड करने के बाद जरूर चेक करें ये डिटेल्स

गेट एडमिट कार्ड 2026 (इेमेज सोर्स: Freepik)
GATE 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी जल्द ही GATE 2026 एग्जाम की जानकारी दे दी जाएगी। कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल पोर्टल gate2026.iitg.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। गेट 2026 के चेयरमैन ने एडमिट कार्ड की तारीख और समय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, इसकी घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द की जाएगी।
इस साल गेट परीक्षा कुल 30 पेपरों के लिए कंडक्ट की जा रही है। परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में 7 से 15 तारीख के बीच पड़ने वाले शनिवार और रविवार को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगी।
कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक लें। किसी भी तरह की गलती होने पर एग्जाम सेंटर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एडमिट कार्ड पर अपना और अपने माता-पिता के नाम की स्पेलिंग सही से चेक करें। सुनिश्चित करें कि आपने जिस सबजेक्ट या पेपर कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई किया है, वही एडमिट कार्ड पर लिखा है। एडमिट कार्ड पर छपी फोटो और सिग्नेचर साफ होने चाहिए। अपने एग्जाम सेंटर की लोकेशन और रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान से पढ़ लें।
अगर एडमिट कार्ड में कोई भी गलती या त्रुटि दिखती है, तो कैंडिडेट्स तुरंत IIT गुवाहाटी की हेल्पलाइन या गेट अथॉरिटी से संपर्क करें ताकि समय रहते उसे सुधारा जा सके। एग्जाम शुरू होने से पहले ही इन गलतियों को सुधारना जरूरी है ताकि आखरी समय में किसी तरह की परेशानी ना हो। अभ्यर्थी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नियमित रूप से गेट की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in को चेक करते रहें।
