GATE 2026 Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड करने के बाद जरूर चेक करें ये डिटेल्स

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक लें। किसी भी तरह की गलती होने पर एग्जाम सेंटर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एडमिट कार्ड पर अपना और अपने माता-पिता के नाम की स्पेलिंग सही से चेक करें। सुनिश्चित करें कि आपने जिस सबजेक्ट या पेपर कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई किया है, वही एडमिट कार्ड पर लिखा है। एडमिट कार्ड पर छपी फोटो और सिग्नेचर साफ होने चाहिए। अपने एग्जाम सेंटर की लोकेशन और रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान से पढ़ लें।