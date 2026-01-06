NEET UG 2026: नीट रजिस्ट्रेशन से पहले NTA की एडवाइजरी, फॉर्म भरने से पहले ये दस्तावेज सुधार लें

Neet UG Exam 2026 (Image Saurce: Freepik)
NEET UG Exam 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। एजेंसी ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही कैंडिडेट्स को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और वेरिफाइड करने की सलाह दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आवेदन के समय किसी भी तरह की गलती या परेशानी से बचा जा सके।
एनटीए की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स यह तय कर लें कि उनका आधार कार्ड पूरी तरह से सही और अपडेट है। आधार कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, फोटो, एड्रेस और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जो वे अपने एप्लिकेशन फॉर्म में भरेंगे। यदि किसी जानकारी में कोई अंतर पाया जाता है तो इस स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट कर दिये जाएंगे।
एजेंसी ने डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपना यूडीआईडी (UDID) कार्ड वैलिड और अप-टू-डेट रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) जैसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास भी वर्तमान नियमों के अनुसार जारी किए गए अपडेट और वैध डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होने की संभावना है। आमतौर पर यह प्रक्रिया फरवरी माह में शुरू होती है। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in और neet.nta.nic.in को समय-समय पर देखते रहें ताकि सभी नए अपडेट से अवेयर रहें। Neet UG 2026 से जुड़ी सही और लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स NTA की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग