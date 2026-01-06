NEET UG 2026: नीट रजिस्ट्रेशन से पहले NTA की एडवाइजरी, फॉर्म भरने से पहले ये दस्तावेज सुधार लें

एनटीए की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स यह तय कर लें कि उनका आधार कार्ड पूरी तरह से सही और अपडेट है। आधार कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, फोटो, एड्रेस और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जो वे अपने एप्लिकेशन फॉर्म में भरेंगे। यदि किसी जानकारी में कोई अंतर पाया जाता है तो इस स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट कर दिये जाएंगे।