Today In History: अंतरिक्ष से लेकर विश्व राजनीति के बड़े उलटफेर तक, जानें 7 जनवरी का पूरा इतिहास

Today In History: इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का गवाह है जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। इतिहास के पन्नों में 7 जनवरी की तारीख भी ऐसी ही कुछ बड़ी यादों को अपने साथ समेटे हुए है। इसी दिन दुनिया ने पहली बार फोन पर बात करना सीखा और आज के ही दिन कई बड़े देशों की राजनीति में भारी बदलाव हुए।