Today In History: अंतरिक्ष से लेकर विश्व राजनीति के बड़े उलटफेर तक, जानें 7 जनवरी का पूरा इतिहास

7 January In World history: क्यों खास है आज यानी 7 जनवरी का दिन। दुनिया में आज के दिन क्या-क्या बदलाव हुए थे? जानिए इतिहास से जुड़ी कुछ अहम घटनाएं...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 07, 2026

Today In History

आज का इतिहास (इमेज सोर्स: जैमिनी)

Today In History: इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का गवाह है जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। इतिहास के पन्नों में 7 जनवरी की तारीख भी ऐसी ही कुछ बड़ी यादों को अपने साथ समेटे हुए है। इसी दिन दुनिया ने पहली बार फोन पर बात करना सीखा और आज के ही दिन कई बड़े देशों की राजनीति में भारी बदलाव हुए।

7 जनवरी की बड़ी और अहम घटनाएं (What Happened On 7 January)

टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति

1927: आज के ही दिन संचार (Communication) की दुनिया में एक बड़ा चमत्कार हुआ था। न्यूयॉर्क और लंदन के बीच पहली कमर्शियल टेलीफोन सेवा शुरू हुई। पहली बार दो अलग-अलग महाद्वीपों के लोगों ने फोन पर एक-दूसरे की आवाज सुनी।

1904: समुद्र में संकट के समय इस्तेमाल होने वाले 'CQD' सिग्नल की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में इसकी जगह 'SOS' ने ले ली।

1954: कंप्यूटर के जरिए भाषा अनुवाद (मशीन ट्रांसलेशन) का पहला सफल प्रदर्शन आईबीएम के दफ्तर में किया गया।

दुनिया की राजनीति और बड़े फैसले

1922: अमेरिकी कॉलेज फुटबॉल की मशहूर परंपरा 'रोज बाउल' गेम की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी।

1953: अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एलान किया कि वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले ने अमेरिका की राजनीति को एक नया मोड़ दिया।

1955: मैरियन एंडरसन न्यूयॉर्क के मशहूर मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में परफॉर्म करने वाली पहली अश्वेत कलाकार बनीं।

1959: अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की नई सरकार को मंजूरी दी।

1979: वियतनाम की सेना ने कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह पर कब्जा किया और वहां के तानाशाह पोल पॉट के शासन को खत्म कर दिया।

1980: तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक के बहिष्कार का एलान किया। यह शीत युद्ध के दौरान लिया गया एक बड़ा कूटनीतिक फैसला था।

1999: अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की अदालती कार्यवाही शुरू हुई।

2023: अमेरिका में लंबे इंतजार के बाद केविन मैकार्थी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया।

इतिहास की कुछ दुखद यादें

  • 1950: सोवियत संघ के लिए आज का दिन शोक भरा रहा। सोवियत संघ की आइस हॉकी टीम का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें पूरी टीम के साथ कुल 19 लोगों की मौत हो गई।
  • 2015: फ्रांस की राजधानी पेरिस में 'शार्ली हेब्दो' मैगजीन के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई।
  • 2025: अमेरिका के लॉस एंजिल्स में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों घर जलकर राख हो गए।

