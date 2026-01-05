KVS NVS Admit Card 2026: जल्द जारी होंगे KVS और NVS भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

KVS NVS Admit Card 2025-26: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, अभी एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख सामने नहीं आई है।