KVS NVS Admit Card 2026: जल्द जारी होंगे KVS और NVS भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

KVS NVS Admit Card 2025-26: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, अभी एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख सामने नहीं आई है।
सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी। परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी-
टियर 1 एग्जाम - यह परीक्षा 10 जनवरी, 2026 को प्राइमरी टीचर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के पदों के लिए दो शिफ्टों में होगी। सुबह की शिफ्ट का समय सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट का समय दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक रहेगा।
टियर 2 एग्जाम - यह परीक्षा 11 जनवरी, 2026 को असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी (PGT), लाइब्रेरियन और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा भी सुबह और शाम की शिफ्ट में होगी।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-
बोर्ड ने एग्जाम सेंटर्स के शहरों की इनफार्मेशन (सिटी इंटीमेशन स्लिप) पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। कैंडिडेट्स एग्जाम से पहले अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम पर समय से पहुंचें।
