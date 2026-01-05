5 जनवरी 2026,

सोमवार

शिक्षा

KVS NVS Admit Card 2026: जल्द जारी होंगे KVS और NVS भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

KVS NVS Admit Card 2025: सीबीएसई के द्वारा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। जानिए क्या है एग्जाम शिफ्ट और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mohsina Bano

Jan 05, 2026

KVS NVS Admit Card 2025-26

CBSE Recruitment Exam 2026 (Image Saurce: Freepik)

KVS NVS Admit Card 2025-26: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, अभी एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख सामने नहीं आई है।

CBSE KVS Recruitment Admit Card 2025: परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय

सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी। परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी-

टियर 1 एग्जाम - यह परीक्षा 10 जनवरी, 2026 को प्राइमरी टीचर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के पदों के लिए दो शिफ्टों में होगी। सुबह की शिफ्ट का समय सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट का समय दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक रहेगा।

टियर 2 एग्जाम - यह परीक्षा 11 जनवरी, 2026 को असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी (PGT), लाइब्रेरियन और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा भी सुबह और शाम की शिफ्ट में होगी।

KVS NVS Admit Card 2025-26: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर 'KVS, NVS Recruitment 2025' के लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करके लॉगिन करें।
  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर जरूर रखें।

KVS NVS City Intimation Slip 2025: पहले ही जारी हो चुकी है सिटी स्लिप

बोर्ड ने एग्जाम सेंटर्स के शहरों की इनफार्मेशन (सिटी इंटीमेशन स्लिप) पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। कैंडिडेट्स एग्जाम से पहले अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम पर समय से पहुंचें।

Published on:

05 Jan 2026 12:09 pm

Hindi News / Education News / KVS NVS Admit Card 2026: जल्द जारी होंगे KVS और NVS भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

