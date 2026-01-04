SBI SO Recruitment 2026: एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

SBI SO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती को लेकर अहम अपडेट जारी किया है। बैंक ने आधिकारिक नोटिस जारी कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 तक SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक के अनुसार, अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के चलते कई उम्मीदवारों को आवेदन और फीस भुगतान में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बैंक ने साफ किया है कि केवल ऑनलाइन और तय समय सीमा के भीतर किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।