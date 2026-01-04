4 जनवरी 2026,

रविवार

शिक्षा

SBI SO Recruitment 2026: एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

SBI SO Vacancy: इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसबीआई कुल 996 पदों पर नियुक्तियां करेगा। इनमें रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और आईटी से जुड़े विभिन्न स्पेशलिस्ट कैडर पद शामिल हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 04, 2026

SBI SO Recruitment 2026

SBI SO Recruitment 2026(Image-Freepik)

SBI SO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती को लेकर अहम अपडेट जारी किया है। बैंक ने आधिकारिक नोटिस जारी कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 तक SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक के अनुसार, अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के चलते कई उम्मीदवारों को आवेदन और फीस भुगतान में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बैंक ने साफ किया है कि केवल ऑनलाइन और तय समय सीमा के भीतर किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

SBI SO Recruitment 2026: इतने पदों पर होनी है भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसबीआई कुल 996 पदों पर नियुक्तियां करेगा। इनमें रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और आईटी से जुड़े विभिन्न स्पेशलिस्ट कैडर पद शामिल हैं। हर पद के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग-अलग तय की गई हैं। सामान्य रूप से संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बैंकिंग, फाइनेंस या टेक्निकल सेक्टर का अनुभव अनिवार्य है।

SBI SO Recruitment Selection Process: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

SBI SO भर्ती में चयन आमतौर पर शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कुछ टेक्निकल पदों के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू की जानकारी ई-मेल के जरिए दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

SBI SO Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को SBI की वेबसाइट पर Careers सेक्शन में जाना होगा।
उसके बाद Current Openings में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती लिंक पर क्लिक करें
उसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें।
फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
अंत में आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

Published on:

04 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Education News / SBI SO Recruitment 2026: एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

