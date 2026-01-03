3 जनवरी 2026,

शनिवार

शिक्षा

कौन हैं Mustafizur Rahman? जिसके KKR टीम में शामिल होने पर शाहरुख खान का हो रहा विरोध, जानें एजुकेशन और नेट वर्थ

IPL 2026 से पहले पिछले साल के आखिर में अबू धाबी में मिनी ऑक्शन आयोजित किया गया था। नीलामी में KKR की सबसे बड़ी खरीद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन रहे, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 03, 2026

Mustafizur Rahman

Mustafizur Rahman, Shah Rukh Khan

बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान( Mustafizur Rahman) को लेकर देश में विवाद मचा हुआ है। बांग्लादेशी प्लेयर रहमान को लेकर यह बात कही जा रही है कि एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खरीदा। इसके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान पर टिपण्णी की जा रही है। हालांकि अब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्लेयर के लिए इतना विवाद हो रहा है, वो मुस्तफिजुर रहमान कौन हैं या वो कितने पढ़ें-लिखे हैं या कितनी संपत्ति के मालिक हैं?

Mustafizur Rahman: इतने करोड़ में बिके रहमान


IPL 2026 से पहले पिछले साल के आखिर में अबू धाबी में मिनी ऑक्शन आयोजित किया गया था। नीलामी में KKR की सबसे बड़ी खरीद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन रहे, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर भी बड़ा दांव खेलते हुए 9.20 करोड़ रुपये खर्च किए। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था।

Mustafizur Rahman का करियर

  • T20 इंटरनेशनल में 126 मैच, 7.20 की इकॉनमी से 158 विकेट
  • IPL में 60 मुकाबलों में 8.13 की इकॉनमी से 65 विकेट
  • 2016 में आईपीएल डेब्यू, सनराइजर्स हैदराबाद को पहला खिताब जिताने में अहम भूमिका
  • इसके बाद मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे
  • IPL 2026 में मुस्तफिजुर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए।

Mustafizur Rahman: एजुकेशन और नेट वर्थ


मुस्तफिजुर रहमान की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान 10वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ें हैं। शुरुआत से ही उन्होंने क्रिकेट पर पूरा ध्यान लगाया। जिस कारण उनका नाम देश के टॉप गेंदबाजों में लिया जाता है। वहीं उनकी नेट वर्थ की बात करें तो उनकी नेट वर्थ तकरीबन 11 से 12 करोड़ के आस-पास है। हालांकि इस बार की नीलामी के बाद जरूर उनका नेट वर्थ बढ़ सकता था। लेकिन फिलहाल उन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया गया है।

Published on:

03 Jan 2026 05:25 pm

