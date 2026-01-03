कौन हैं Mustafizur Rahman? जिसके KKR टीम में शामिल होने पर शाहरुख खान का हो रहा विरोध, जानें एजुकेशन और नेट वर्थ

Mustafizur Rahman, Shah Rukh Khan
बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान( Mustafizur Rahman) को लेकर देश में विवाद मचा हुआ है। बांग्लादेशी प्लेयर रहमान को लेकर यह बात कही जा रही है कि एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खरीदा। इसके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान पर टिपण्णी की जा रही है। हालांकि अब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्लेयर के लिए इतना विवाद हो रहा है, वो मुस्तफिजुर रहमान कौन हैं या वो कितने पढ़ें-लिखे हैं या कितनी संपत्ति के मालिक हैं?
IPL 2026 से पहले पिछले साल के आखिर में अबू धाबी में मिनी ऑक्शन आयोजित किया गया था। नीलामी में KKR की सबसे बड़ी खरीद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन रहे, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर भी बड़ा दांव खेलते हुए 9.20 करोड़ रुपये खर्च किए। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था।
मुस्तफिजुर रहमान की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान 10वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ें हैं। शुरुआत से ही उन्होंने क्रिकेट पर पूरा ध्यान लगाया। जिस कारण उनका नाम देश के टॉप गेंदबाजों में लिया जाता है। वहीं उनकी नेट वर्थ की बात करें तो उनकी नेट वर्थ तकरीबन 11 से 12 करोड़ के आस-पास है। हालांकि इस बार की नीलामी के बाद जरूर उनका नेट वर्थ बढ़ सकता था। लेकिन फिलहाल उन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया गया है।
