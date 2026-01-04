4 जनवरी 2026,

राज्य

शिक्षा

BEL Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 119 पदों पर निकली भर्ती, बस चाहिए होगी ये योग्यता

BEL Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आपके लिए बेहतरीन अवसर लाया है। ट्रेनी इंजीनियर समेत 119 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। 9 जनवरी से पहले भरें फॉर्म, जानें क्या है योग्यता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 04, 2026

BEL Recruitment 2026, BEL Recruitment 2026 Apply Online

BEL Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)

BEL Recruitment 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर और ऑफिसर के 119 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। B.E/B.Tech डिग्री धारक उम्मीदवार 9 जनवरी, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

BEL Jobs 2026: एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट

अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में चार साल का B.E, B.Tech या B.Sc इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी, 2026 तक जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 28 साल तय की गई है। रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

BEL Recruitment 2026: एप्लिकेशन फीस

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये तय किया गया है, जिस पर 18 प्रतिशत GST अलग से देना होगा। फीस पेमेंट केवल SBI कलेक्ट के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। वहीं SC, ST और PwBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे शुल्क भुगतान के समय उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा गया है।

BEL Recruitment 119 vacancies: पदों का विवरण

BEL इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 119 रिक्त पदों को भरेगा। इसमें अलग-अलग सबजेक्ट्स के हिसाब से पदों का बंटवारा इस तरह से किया गया है-

  • इलेक्ट्रॉनिक्स: कुल 65 पद (जनरल 30, OBC 20, EWS 4, SC 7, ST 4)
  • मैकेनिकल: कुल 37 पद (जनरल 15, OBC 10, EWS 3, SC 6, ST 3)
  • इलेक्ट्रिकल: कुल 8 पद (जनरल 4, OBC 2, EWS 1, SC 1)
  • कंप्यूटर साइंस: कुल 6 पद (EWS 3, ST 3)
  • केमिकल: कुल 1 पद (जनरल)
  • ट्रेनी ऑफिसर (फाइनेंस): कुल 2 पद (SC 1, EWS 1)

BEL Recruitment 2026 Apply Online: सिलेक्शन प्रोसेस

इन पदों के लिए सिलेक्शन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा का आयोजन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर ही कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग और अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैंडिडेट्स भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी और आवेदन के लिए BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Updated on:

04 Jan 2026 11:48 am

Published on:

04 Jan 2026 11:47 am

