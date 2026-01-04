BEL Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 119 पदों पर निकली भर्ती, बस चाहिए होगी ये योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये तय किया गया है, जिस पर 18 प्रतिशत GST अलग से देना होगा। फीस पेमेंट केवल SBI कलेक्ट के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। वहीं SC, ST और PwBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे शुल्क भुगतान के समय उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा गया है।