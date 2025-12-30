UP Police Constable Vacancy 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

सरकार के इस कदम से युवाओं में उत्साह का माहौल है। अब कैंडिडेट्स परीक्षा के दौरान बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर सकेंगे। आने वाली कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्तियों में ये नया नियम लागू हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स अभी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वे अब बिना नेगेटिव मार्किंग के डर से पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फैसले को लाने का मकसद सिलेक्शन प्रोसेस को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है ताकि, योग्य युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में किसी मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े।