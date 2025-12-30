JEE Main City Intimation Slip 2026: कब तक जारी होगी सिटी स्लिप? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे डाउनलोड

JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही जेईई मेन 2026 के पहले सेशन के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, जनवरी के पहले सप्ताह में कैंडिडेट्स को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद एग्जाम शुरू होने से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जेईई मेन 2026 के पहले सेशन की परीक्षाएं 21 जनवरी, 2026 से 30 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी। एनटीए ने साफ किया है कि, पहले सेशन के एग्जाम रिजल्ट्स 12 फरवरी, 2026 तक अनाउंस कर दिए जाएंगे।