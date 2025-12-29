29 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिक्षा

NHM Recruitment 2025: सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, NHM ने निकाली 300 पदों पर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

NHM Punjab Recruitment 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 300 पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है। MBBS और पीजी डिग्री धारक उम्मीदवार nhm.punjab.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जानिए क्या है योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन का पूरा तरीका।

भारत

Mohsina Bano

Dec 29, 2025

NHM Punjab Recruitment 2025

NHM Punjab Recruitment 2025 (Image Saurce: Freepik)

NHM Punjab Recruitment 2025: पंजाब में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), पंजाब ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 300 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए बेहतर बनाना है।

NHM Recruitment Vacancies 2025: किन पदों पर होगी नियुक्तियां

NHM पंजाब द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह भर्ती अलग-अलग स्पेशलिस्ट श्रेणियों के लिए है। इस भर्ती में मुख्य रूप से इन महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है।

  • सर्जन
  • मेडिसिन स्पेशलिस्ट
  • एनेस्थेटिस्ट
  • बाल रोग विशेषज्ञ ( Pediatrician)
  • स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologists)

NHM Recruitment 2025: योग्यता और अनुभव

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदक का पंजाब मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के साथ रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। आयु सीमा और अन्य सभी जरूरी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं।

Nhm Punjab Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और वेतन

योग्य उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले डॉक्टरों को नेशनल हेल्थ मिशन के नियमों के अनुसार हर महीने आकर्षक स्टाइपेंड और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। यह उन डॉक्टरों के लिए एक बड़ा अवसर है जो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं।

Nhm Punjab Recruitment 2025 Apply Online: ऐसे करे आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं-

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए 'Recruitment' सेक्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद 'Specialist Doctor Recruitment 2025' के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।

स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य के जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी दूर होगी। अब आम जनता को उनके जिले में ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बेहतर इलाज मिल सकेगा।

SSC GD constable Recruitment 2026: 25 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका, विंडो बंद होने से पहले ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन
शिक्षा
SSC GD Recruitment 2026

29 Dec 2025 02:50 pm

