NHM Recruitment 2025: सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, NHM ने निकाली 300 पदों पर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

NHM Punjab Recruitment 2025: पंजाब में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), पंजाब ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 300 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए बेहतर बनाना है।
NHM पंजाब द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह भर्ती अलग-अलग स्पेशलिस्ट श्रेणियों के लिए है। इस भर्ती में मुख्य रूप से इन महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदक का पंजाब मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के साथ रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। आयु सीमा और अन्य सभी जरूरी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं।
योग्य उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले डॉक्टरों को नेशनल हेल्थ मिशन के नियमों के अनुसार हर महीने आकर्षक स्टाइपेंड और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। यह उन डॉक्टरों के लिए एक बड़ा अवसर है जो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं।
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं-
स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य के जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी दूर होगी। अब आम जनता को उनके जिले में ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बेहतर इलाज मिल सकेगा।
