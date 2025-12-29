NHM Recruitment 2025: सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, NHM ने निकाली 300 पदों पर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदक का पंजाब मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के साथ रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। आयु सीमा और अन्य सभी जरूरी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं।